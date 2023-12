18^ giornata

La Juve batte la Roma e approfittando del mezzo passo falso dell'Inter in casa del Genoa chiude il 2023 a -2 dalla vetta: ancora aperto il discorso per il 'campione d'inverno'. Anche il Milan chiude l'anno con una vittoria ed è a 36 punti. L'Atalanta batte il Lecce ed è in piena zona Europa. 0-0 tra Napoli e Monza, vince la Lazio contro il Frosinone. Come cambia la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A