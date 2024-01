Finisce senza gol all'Olimpico, pareggio che interrompe a quattro la striscia di vittorie consecutive della Lazio. Biancocelesti provvisoriamente al 6° posto, Napoli a -2. Pochi squilli in un primo tempo tattico: ci prova solo Isaksen, che non inquadra la porta. Dopo l'intervallo la sblocca Castellanos con una prodezza, annullata però per fuorigioco. Tentativi di Cataldi e Gaetano. Debuttano nel finale i nuovi azzurri Ngonge e Dendoncker

