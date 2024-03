Il Bologna non si ferma neanche a Bergamo e vince lo scontro diretto contro l'Atalanta, salendo a +5 dai bergamaschi. Sono i padroni di casa a trovare il vantaggio nel primo tempo, con Lookman che ribatte in rete una corta respinta di Skorupski. Nella ripresa Zirkzee pareggia dagli 11 metri, poco dopo Ferguson dalla distanza realizza il 2-1 per i rossoblù

