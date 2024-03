Verona-Sassuolo, le probabili formazioni

La domenica di Serie A si apre alle 12.30 con la sfida tra Verona e Sassuolo. Entrambe le squadre hanno 20 punti dopo 26 giornate di campionato. Per i neroverdi c'è l'esordio in panchina di Ballardini. Match in diretta su Sky, canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Verona e Sassuolo si sfidano al Bentegodi in una sfida salvezza. Entrambe le squadre hanno 20 punti in classifica. Per gli emiliani esordio in panchina per Ballardini. La sfida della 27^ giornata di Serie A è in diretta alle 12.30 su Sky, canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marina Presello e Marco Nosotti. Dalle ore 11.30 e dalle 14.30 appuntamento con 'La Casa dello Sport-Day' con Giorgia Cenni in compagnia di Marco Bucciantini e Giancarlo Marocchi.

Verona, in avanti possibile ritorno di Noslin dal primo minuto

L'allenatore dell'Hellas Verona Baroni con il classico 4-2-3-1. Tripla opzione in attacco con Henry, Swiderski e Noslin in ballo. L’ultimo può anche agire da esterno. A destra si va verso il ritorno di Tchatchoua con Cabal confermato sul lato opposto. Ballottaggio infine tra Serdar e Dani Silva.

VERONA (4-2-3-1, probabile formazione): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Derdar, Duda; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni

Sassuolo, le prime scelte di Ballardini: torna Berardi

Esordio come allenatore del Sassuolo per Ballardini, che prende il posto di Bigica in panchina nella sconfitta 1-6 col Napoli (Dionisi è stato esonerato lo scorso weekend dopo il ko contro l'Empoli). Berardi torna e lo fa dal primo minuto. Nel 4-3-3 neroverde ci sarà Boloca in mezzo al campo. In difesa sono a disposizione Toljan ed Erlic che proveranno ad esserci. Si scalda anche Kumbulla.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Matheus Henrique, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Ballardini