Colpo salvezza del Verona e duro colpo per il Sassuolo: Ballardini va ko all'esordio esattamente come Berardi, tornato in campo 47 giorni dopo l'ultima volta ma costretto al forfait dopo un'ora di gioco: è rottura del tendine. Decisiva la rete del polacco Swiderski a dieci dalla fine, approfittando dell'errore di Henrique. Baroni esce dalla zona calda

