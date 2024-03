Prima del match ha parlato il presidente del Milan, Paolo Scaroni: "Quello del rinnovo di Pioli è un tormentone, ma solo mediatico, certo non all'interno della squadra. Ha detto bene Ibrahimovic, Pioli deve continuare a lavorare tranquillo e tutto andrà bene. Il fondo Pif? Non c'è proprio nulla di vero, non sta succedendo niente". Sul tema stadio, invece: "Premesso che come Milan continuiamo a portare avanti il progetto di San Donato, che è la nostra priorità dopo aver speso 40mln. Il sindaco Sala vuole fare un ultimo tentativo per vedere se si può ristrutturare San Siro e noi abbiamo detto di sì. C'è un progetto affidato a WeBuild che deve vedere cosa si può fare per rendere San Siro uno stadio moderno e come si possa fare continuando a farci giocare due squadre che fanno anche le coppe. Per giugno WeBuild ci ha promesso un risultato"