Albert Gudmundsson ha segnato in cinque delle ultime sette presenze di Serie A e nel periodo da marzo in avanti è andato in gol in più gare di ogni altro giocatore nella competizione. L’islandese è arrivato a quota 14 marcature in questo campionato e l’ultimo calciatore del Genoa a fare meglio in una singola stagione è stato Alberto Gilardino, il suo attuale allenatore, nel 2013/14 (15)