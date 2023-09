La sfida del Franchi sarà certamente interessante per vedere giocare due squadre che esprimono un bel calcio. La qualità di palleggio della Fiorentina contro l'aggressività e la fisicità di un'Atalanta che sembra rinvigorita dopo il 3-0 rifilato al Monza nell'ultimo turno di campionato prima della sosta. La Fiorentina, invece, deve riscattare il capitombolo di San Siro contro l'Inter. Italiano deve valutare le condizioni di Nico Gonzalez , mentre a centrocampo potrebbe optare per la forza d'urto di Duncan. Non dovrebbe discostarsi molto dalla formazione che ha sconfitto il Monza l'idea di Gasperini. Qualche dubbio per Scamacca alle prese con una tendinite ma, nel caso, è pronto Lookman. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18.

In difesa brutte notizie sul fronte Mina , uscito in lacrime dalla sfida tra Colombia e Cile. Si parla di circa un mese di stop. Al fianco di Milenkovic è battaglia tra Ranieri e Martienz Quarta . A destra dovremmo rivedere Dodò. In mediana Duncan in vantaggio su Mandragora. Ancora squalificato Maxime Lopez che sconta il secondo turno di stop impostogli dal giudice sportivo. Davanti dovrebbe partire Nzola mentre sulla trequarti i sicuri sono Bonaventura e Nico Gonzalez (stanchezza permettendo). Ballottaggi tra Parisi e Biraghi e tra Dodo e Kayode.

Atalanta, Scamacca in dubbio

Anche per quel che riguarda i nerazzurri, non dovrebbero esserci grossi cambi di formazione rispetto alla sfida prima della sosta. In difesa occhio alle quotazioni di Toloi che possiamo dare per favorito su Djimsiti. In porta ballottaggio Musso/Carnesecchi con il secondo favorito. Sulla corsia destra Zappacosta, con Holm nemmeno convocato, come Palomino. Questi ultimi due non sono infortunati, si tratta di scelta di Gasperini che ragiona sulle due gare e sullo stato di forma. Holm è tornato mercoledì pomeriggio un po’ stanco dalla Nazionale, Palomino è stato meno brillante questa settimana. Qualcosa di fisiologico, visto che entrambi hanno iniziato solo a fine agosto ad allenarsi regolarmente col gruppo. Oggi per entrambi prevista una seduta di allenamento a Zingonia. In attacco c'è apprensione per le condizioni di Scamacca che è alle prese con la tendinite. I dubbi verranno sciolti all'ultimo ma occhio quindi al possibile cambio. De Ketelaere non pare in dubbio mentre Lookman scalda i motori.

ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione: Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini