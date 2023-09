Le probabili formazioni di Atalanta–Cagliari Atalanta VS Cagliari 3-4-3 3-5-2 Titolari 1 Musso J. 2 Tolói R. 19 Djimsiti B. 23 Kolasinac S. 77 Zappacosta D. 15 de Roon M. 13 Ederson 22 Ruggeri M. 11 Lookman A. 17 De Ketelaere C. 8 Pasalic M. 1 Radunovic B. 17 Hatzidiakos P. 4 Dossena A. 33 Obert A. 28 Zappa G. 8 Nández N. 16 Prati M. 29 Makoumbou A. 27 Augello T. 19 Oristanio G. 77 Zito Luvumbo Riserve Carnesecchi, Scalvini, Zortea, Adopo, Hateboer, Palomino, Holm, Muriel, Bakker, Koopmeiners Scuffet, Di Pardo, Capradossi, Goldaniga, Altare, Azzi, Deiola, Jankto, Sulemana. Kourfaidis, Viola, Shomurodov, Mancosu, Petagna, Pavoletti In dubbio - - Squalificati - Wieteska Indisponibili Tourè, Scamacca Rog, Lapadula Allenatore Gian Piero Gasperini Claudio Ranieri

Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni

I nerazzurri per dare seguito alla vittoria in Europa League contro il Rakow e riscattare la sconfitta in campionato contro la Fiorentina, il Cagliari per la prima vittoria stagionale dopo i soli 2 punti fin qui raccolti. Si scende in campo alle 15, gara visibile su Zona Dazn SERIE A, LA PRESENTAZIONE DELLA 5^ GIORNATA

Alle 15.00 l'Atalanta, reduce dal successo in Europa League contro il Rakow, torna a concentrarsi sul campionato: L'occasione per riscattare il ko sul campo della Fiorentina dell'ultimo turno si presenta contro il Cagliari di Claudio Ranieri, fermo a due punti in classifica e ancora a caccia della prima vittoria.

Atalanta, diversi ballottaggi per Gasperini Niente conferenza per Gian Piero Gasperini che, per la sfida contro il Cagliari, dovrà fare a meno degli infortunati El Bilal Touré e Scamacca. 3-4-1-2 con Toloi, Djimsiti e Kolasinac davanti a Musso. A centrocampo uno tra Zappacosta, Holm e Hateboer sulla destra mentre Ruggeri agirà sulla sinistra, con nel mezzo spazio a Ederson (in gol in Europa League) e De Roon. Maglia da titolare per De Ketelaere che in attacco farà coppia con Lookman (in ballottaggio con Mirančuk ): alle loro spalle Koopmeiners, insidiato da Pasalic. ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione: Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Ranieri con diverse assenze Diverse assenze per Claudio Ranieri che per la trasferta di Bergamo dovrà rinunciare allo squalificato Wieteska, oltre agli infortunati Lapadula, Rog, Capradossi e Mancosu: "Ho recuperato Petagna", le parole dell'allenatore in conferenza stampa che poi ammette: "Valuterò in base ad ogni partita, a quello che mi diranno i giocatori. Qualora dovessero avere necessità di rifiatare sono certo che me lo diranno”. In porta ci sarà Radunovic, con Hatzidiakos, Dossena e Obert nel tridente difensivo. Zappa e Augello larghi sulle fasce, con Makoumbou, Nandez e Prati nel mezzo. Occhio alla possibilità Oristanio: "È tornato bene dalla nazionale. È a disposizione ed è in forma". CAGLIARI (3-5-2), la probabile formazione: Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri