Le probabili formazioni di Udinese–Fiorentina Udinese VS Fiorentina 3-5-2 4-2-3-1 Titolari 1 Silvestri M. 18 Pérez N. 29 Bijol J. 31 Thiesson Kristensen T. 2 Ebosele F. 24 Samardzic L. 11 Walace 4 Lovric S. 12 Kamara H. 17 Lucca L. 26 Thauvin F. 1 Terracciano P. 2 Dodô 4 Milenkovic N. 16 Ranieri L. 3 Biraghi C. 6 Arthur 38 Mandragora R. 99 Kouamé C. 5 Bonaventura G. 77 Brekalo J. 18 Nzola M. Riserve Padelli, Joao Ferreira, Zemuda, Quina, Pafundi, Aké, Pereyra, Guessand, Success, Zarraga, Vivaldo Terracciano, Parisi, Martinez Quarta, Kayode, Infantino, Comuzzo, Barak, Mandragora, Amatucci, Gonzalez, Beltran, Kokorin, Sottil, Ikoné In dubbio - Gonzalez Squalificati - Maxime Lopez Indisponibili Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Masina, Brenner, Davis, Kabasele Castrovilli, Pierozzi, Mina Allenatore Andrea Sottil Vincenzo Italiano

Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni

Bianconeri a caccia del primo successo in campionato ma con Sottil alle prese con una vera e propria emergenza in difesa. Gli ospiti, reduci dal pareggio in Europa contro il Genk, recuperano Ikoné ma devono rinunciare a Nico Gonzalez SERIE A, LA PRESENTAZIONE DELLA 5^ GIORNATA

Tre pareggi di fila per i bianconeri di Sottil che in casa cercano il primo successo in campionato. Arriva una Fiorentina reduce dal pareggio in casa del Genk in Conference League, e che nell'ultimo turno ha battuto al Franchi l'Atalanta.

Sottil, è emergenza in difesa Una lista lunghissima di infortunati in casa Udinese, con Sottil che negli ultimi giorni ha dovuto rinunciare per infortunio anche a Davis, Ebosse e Kabasele. Emergenza in difesa dunque, con Perez, Bijol e Kristensen davanti a Silvestri. A centrocampo Ebosele e Kamara sugli esterni, nel mezzo Lovric, Samardzic e Walace. In attacco Lucca e Thauvin. UDINESE (3-5-2), la probabile formazione: Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Lovric, Samardzic, Walace, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Sottil

Fiorentina, Nico Gonzalez salta l'Udinese Una notizia buona e una cattiva da quanto emerge nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano, in vista del match contro l'Udinese: niente da fare per Nico Gonzalez dopo la botta addominale rimediata in Belgio. Efficace il lavoro di recupero di Bonaventura, che torna a disposizione e con lui c'è anche Jonathan Ikoné, alla prima chiamata. In attacco spazio a Nzola. FIORENTINA (4-2-3-1), la probabile formazione:Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano