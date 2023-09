La presentazione della 5^ giornata di Serie A

PRECEDENTI

Lo aveva già fatto nel 2020 in Serie B, gol del pareggio al 95' di testa all'Ascoli. Stavolta Ivan Provedel si è ripetuto in Champions contro l'Atletico Madrid, pareggio d'oro per la Lazio all'esordio nel girone. Non mancano i precedenti dei numeri uno goleador in Serie A e nel mondo: li ricordavate? E in coda ecco la top 10 assoluta dei portieri che hanno segnato di più VIDEO. IL GOL DI PROVEDEL IN LAZIO-ATLETICO