Cagliari-Milan 1-3: video, gol e highlights

Tre punti in rimonta per il Milan in Sardegna: Pioli sale a quota 15 punti battendo Ranieri. La squadra rossonera spinge in avvio, ma a segnare è un Luvumbo scatenato con un mancino forte e sotto la traversa. Al 40' arriva però il pari di Okafor (complice un errore di Radunovic) e, nel recupero del primo tempo, la rete di Tomori su schema da corner per l'1-2. Nella ripresa tris di Loftus-Cheek con un gran destro da fuori che chiude i giochi

