Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Dopo la Coppa Italia, Napoli-Lazio si affrontano per la 15^ giornata di Serie A. Al Maradona si gioca domenica, 8 dicembre, alle 20.45. Conte schiera la stessa formazione che ha battuto la settimana scorsa il Torino, con il ritorno del tridente Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Cambi, rispetto alla sfida di coppa, previsti anche per Baroni: in difesa torna il duo Gila-Romagnoli e soprattutto si rivede Nuno Tavares a sinistra, mentre in attacco Castellanos sarà il punto di riferimento

