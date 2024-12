Grande equilibrio nelle ultime sette sfide tra Fiorentina e Udinese in campionato: tre vittorie per parte e un pareggio. In più, dopo il 2-2 nel confronto più recente dello scorso 14 gennaio, toscani e friulani potrebbero pareggiare due match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo 2002 e febbraio 2005 (tre in quel caso).