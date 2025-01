Il Lecce è rimasto a secco di gol in sette delle nove trasferte disputate in questa Serie A: record assoluto di match esterni senza andare a segno tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei. In generale, nessuna squadra ha segnato meno reti del Lecce nei Big-5 campionati europei in corso: solo 11, come il Getafe.