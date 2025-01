In tantissimi hanno voluto salutare Kvara anche via social commentando il suo video di addio a Napoli: compagni attuali - da chi l'ha conosciuto appena sei mesi fa ai campioni d'Italia 2023 - ma anche ex, avversari e pure due simboli di Napoli come l'attore Salvatore Esposito e Dries Mertens. Tutti in coro: "Ti vogliamo bene"

VIDEO. IL MESSAGGIO DI ADDIO DI KVARA AL NAPOLI