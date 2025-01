Il sabato di Serie A si chiude al Castellani con la sfida tra Empoli e Bologna. In avvio ci prova subito Lucumí, ma al 24' la sblocca Colombo. Prima dell'intervallo pareggia Dominguez al volo. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD