Milan, obiettivo Orsolini: c'è offerta al Bologna

C'è anche Riccardo Orsolini tra gli obiettivi d'attacco del Milan. Non solo Santiago Gimenez del Feyenoord, dunque, con i rossoneri che già la scorsa settimana avevano fatto un'offerta al Bologna per provare a portare l'esterno offensivo a Milano: 18 milioni di euro più il cartellino di Okafor, con i rossoblù che però hanno detto di no. Il Milan, però, non ha intenzione di mollare la presa e preparano il rilancio: per provare a sbloccare l'operazione sono pronti 20 milioni di euro, più il cartellino di Okafor e il prestito di Chukwueze. Da capire se quest'offerta più strutturata, con l'inserimento di un'altra contropartita tecnica, potrà far vacillare il Bologna nell'aprire alla cessione di un giocatore fondamentale per Italiano.