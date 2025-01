Conceiçao ha perso Emerson Royal (lesione al polpaccio, sarà un lungo stop) e a destra è confermato Calabria (anche se non al meglio) che l’ha sostituito in corsa già in Champions. Rispetto alla gara contro il Girona poi torna dal 1’ Pulisic, che contro gli spagnoli aveva giocato uno scampolo di gara. Con lui sulla trequarti Reijnders e Leao, alle spalle di Morata. In difesa Pavlovic preferito a Tomori. Confermatissimo anche l’insostituibile Fofana in mezzo al campo, alla sua 29^ gara consecutiva: Conceiçao non rinuncia a lui nonostante sia in diffida e alla prossima ci sia il derby. Con lui c'è Musah, parte fuori Bennacer





MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.