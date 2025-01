Ti aspettavi questi primi 6 mesi più facili?

Ibrahimovic: "Bisogna procedere passo per passo. Sto lavorando da un altro angolo. In campo era ovviamente diverso. Non siamo nella situazione in cui vogliamo essere. Vogliamo sempre vincere. La Supercoppa era un nostro obiettivo, così come lo è in campionato. Siamo ancora in Coppa Italia mentre mercoledì possiamo entrare tra le prime 8 di Champions. Siamo ancora dentro gli obiettivi, anche se in campionato dobbiamo avere più contiuità. Stiamo lavorando per questo".