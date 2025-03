Ranieri si affida alla coppia Pellegrini-Dybala dietro Shomurodov per continuare la risalita verso le coppe. La sorpresa è Soulè, largo a destra nel 3-4-2-1. Fabregas, non in panchina per squalifica, con il solito tridente Strefezza-Paz-Diao. Squillo di Pellegrini al 1', ma anche il Como è pericoloso con un colpo di testa di Kempf. Diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD