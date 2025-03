Il Cagliari ha perso entrambe le ultime due sfide di campionato e non ha ancora registrato tre sconfitte di fla nel torneo da inizio 2025. In generale, nella Serie A in corso, dall’inizio del nuovo anno solare i sardi hanno conquistato quasi mezzo punto in più in media a partita (+0.44) rispetto a quanto fatto nel 2024: 1.22 punti a gara da inizio gennaio, a fronte di 0.78 nelle prime 18 giornate.