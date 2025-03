Contro il Lecce Conceiçao pensa a 5 cambi rispetto al ko con la Lazio: Leao potrebbe partire dalla panchina, mentre Theo Hernandez dovrebbe essere confermato tra i titolari. 4231 che potrebbe variare in un 433 con un dubbio in attacco: Abraham o Gimenez, col primo favorito, Anche Bondo verso una maglia dal 1'. Nel Lecce Pierotti è tornato in gruppo e ci sarà. Krstovic ha accusato una contusione alla coscia ma la sua situazione non preoccupa. Match live sabato alle 18

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT