Possibili novità per Inzaghi dopo la vittoria a Rotterdam: davanti va verso il riposo capitan Lautaro, con Correa pronto ad affiancare Thuram. Tornano dall'inizio Calhanoglu e Mkhitaryan, l'esterno sinistro è ancora Bastoni (anche se Carlos Augusto è recuperato). In porta Martinez favorito su Sommer, appena rientrato dall'infortunio. Nesta pensa alla coppia Keita-Mota e rilancia Urbanski in mezzo. Inter-Monza è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW

