La Roma non si ferma più: i giallorossi vincono la 5^ partita di fila in Serie A e battono per 1-0 l'Empoli al Castellani. A decidere la sfida è Matias Soulé, in gol dopo 22 secondi: l'argentino riceve in area da Salah-Eddine, calcia a giro e batte Silvestri. Diverse le occasioni non sfruttate nel corso del match, soprattutto nel primo tempo, dalla squadra di Ranieri che ha colpito anche una traversa (con Shomurodov) e un palo (con Koné).

