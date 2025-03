Spezia-Pisa 3-2 sarà ricordata soprattutto per il debutto in B di Louis Thomas Buffon, figlio di Gianluigi e di Alena Seredova: il 17enne attaccante è stato mandato in campo da Pippo Inzaghi a 6' dalla fine, prendendo il posto di Marius Marin. La squadra toscana non è riuscita a evitare il ko, ma la scena se l'è presa il classe 2007, promettente bomber della Primavera alla seconda convocazione con la prima squadra (lo scorso febbraio, con il Cesena, era rimasto in panchina). Ecco le immagini

