Novità per Inzaghi in attesa del Feyenoord: riposa Thuram, c'è Arnautovic accanto a Lautaro. Tornano dall'inizio Calhanoglu e Mkhitaryan, l'esterno sinistro è ancora Bastoni (con Carlos Augusto recuperato). In porta gioca Martinez. Nesta schiera la coppia Keita-Mota e rilancia Castrovilli. Diretta alle 20.45 Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD