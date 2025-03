La Roma di Ranieri vince ancora (sesta di fila in campionato) e avvicina il sesto posto della Lazio, ora a -2, lanciando un messaggio per la corsa Champions. Decide un gol di Dovbyk, al quale Ranieri dà fiducia dopo Bilbao, con Svilar che salva i suoi in un paio di occasioni. Dybala entra nella ripresa ed esce per infortunio, in lacrime, pochi minuti dopo

