La domenica di Serie A continua con la sfida tra Inter-Udinese. Senza Lautaro Martinez, Inzaghi sceglie Arnautovic in coppia con Thuram. A centrocampo gioca Frattesi. A destra torna Darmian, mentre a sinistra c'è Dimarco. In difesa spazio a Carlos Augusto al posto dello squalificato Bastoni. Nell'Udinese, senza Thauvin, 3-5-1-1 con Atta a centrocampo ed Ekkelenkamp alle spalle di Lucca. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD