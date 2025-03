Tre punti d'oro nella corsa salvezza per i rossoblù, che ritrovano la vittoria dopo 50 giorni e si portano a +6 sull'Empoli terzultimo. Primo tempo bloccato all'Unipol Domus: chance sprecata in avvio da Viola, poi ci provano Mota e Bianco. In avvio di ripresa non sbaglia Viola, che di testa segna su cross di Augello. Il raddoppio lo firma Gaetano su punizione. Tris sfiorato ancora da Gaetano e Pavoletti, lo trova Luvumbo

