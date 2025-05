L'infortunio del capitano dell'Inter è sembrato subito preoccupante. L'argentino si è portato le mani in faccia quando mancava pochissimo all'intervallo, tanto che i giocatori del Barcellona hanno subito buttato il pallone fuori per favorire l'intervento dello staff sanitario nerazzurro e alcuni si sono anche avvicinati per consolarlo. L'unica cosa che ha potuto fare Lautaro è stata stringere i denti fino al termine del primo tempo per consentire a Inzaghi di non sprecare uno slot per i cambi. La prima diagnosi, in attesa degli esami, ha parlato di un risentimento alla coscia sinistra. Nel post-partita l'allenatore ha confermato le sensazioni negative, dicendo chiaramente di non aspettarsi molto un suo recupero per il match di ritorno.

Ma come è andata l'Inter in questa stagione senza il suo uomo simbolo? Ecco le partite in cui non è sceso in campo: