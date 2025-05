Introduzione

Houston abbiamo un problema. Andando ad analizzare i dati di aprile scopriamo che in Serie A si è segnato pochino pochino. Quaranta sfide sono andate in scena: i gol totali sono stati però "solo" 80: pensate che ben 12 squadre hanno messo a referto meno di 5 gol. Traducendo tutto ciò in termini fantacalcistici: di questi tempi un +3 pesa molto di più sul bilancio del punteggio di fine turno. Sperando che i numeri possano aumentare, bisogna riuscire a centrare i gol di giornata senza lasciare in panchina quelli che potrebbero risolverci le cose



La miglior squadra di aprile è stato il Como: per vittorie (4 su 4), gol segnati (8) e gol incassati (1), Fabregas è stato il migliore. Ultiamamente ci sono squadre che fanno tanta fatica a segnare anche se qualche elemento contribuisce a creare ottime occasioni da rete, non concretizzate dai compagni. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 35^ giornata di Serie A