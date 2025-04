Introduzione

Kenan Yildiz è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo. Il numero 10 bianconero salterà quindi gli impegni contro Bologna e Lazio. Oltre alla squalifica è arrivata anche un'ammenda da 10.000 euro. In vista dello scontro Champions Tudor perde Kelly per almeno due gare: il difensore ha riportato una lesione al bicipite femorale. Conte aspetta il responso degli accertamenti strumentali di Anguissa e Buongiorno. Il centrocampista ha preso una botta all'anca mentre per il difensore probabile risentimento muscolare. Niente Champions per Benjamin Pavard che contro la Roma ha dovuto alzare bandiera bianca per una distorsione alla caviglia. Tornato in gruppo invece Marcus Thuram. In totale sono 9 i giocatori squalificati per la prossima giornata di campionato. Verona che andrà a Milano senza due difensori. Runjaic invece deve rinunciare a Ehizibué e Payero. Ecco nel dettaglio la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 35^ giornata di Serie A