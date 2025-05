Inter-Psg, sabato 31 maggio, ore 21. È caccia al biglietto. Sul sito ufficiale nerazzurro sono state pubblicate le linee guida di come poter ambire al pass per la finale di Monaco di Baviera. Una precisazione doverosa da parte del club: la richiesta sarà "ampiamente superiore alla disponibilità" e "non sarà purtroppo possibile accontentare tutti", ecco perché il club cercherà di utilizzare "un criterio di assegnazione che punti a premiare i tifosi più fedeli". Ma come? I biglietti della finale - si legge - potranno essere acquistati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale Uefa , dove i tifosi nerazzurri dovranno inserire un codice di accesso univoco che consentirà l’acquisto. Questo codice potrà essere richiesto dagli abbonati Serie A 2024/25 e dai soci Inter Club attivi alla stagione 2024/25. I tifosi potranno accedere a inter.it/tickets e collegarsi alla pagina dedicata dalle 10 di venerdì 9 maggio fino alle ore 10 di lunedì 12 maggio. Sarà necessario compilare i dati necessari ed inviare la richiesta (saranno obbligatori anche i numeri della tessera Siamo Noi e della tessera socio Inter Club per procedere).

Come verrà premiata la fedeltà

Mentre l'Inter sottolinea anche che "non c'è alcun vantaggio nel richiedere un codice di accesso in anticipo rispetto alla scadenza indicata" (si ha tempo fino alle ore 10 di lunedì 12 maggio), il club sottolinea anche come la richiesta "non comporta l'attribuzione automatica di un codice di accesso". Tema 'fedeltà premiata': la società - si legge - terrà in considerazione gli anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all’Inter Club; ad esempio, un abbonato da dieci stagioni sarà ragionevolmente privilegiato rispetto ad un abbonato da due stagioni. I tifosi selezionati riceveranno il codice via e-mail nei giorni successivi e il codice sarà valido per l’acquisto di un solo biglietto, strettamente personale e non cedibile, inoltre l’indirizzo e-mail indicato per la ricezione dovrà essere obbligatoriamente lo stesso anche in fase di acquisto. Per l’accoglienza ai tifosi nerazzurri con disabilità, saranno pubblicate le informazioni utili nella consueta pagina dedicata, sul sito ufficiale nerazzurro.