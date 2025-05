Incredibile il dato dei nerazzurri dopo la doppia semifinale col Barcellona: escluso il recupero, la squadra di Inzaghi - nonostante abbia giocato più partite di quasi tutte le altre in Europa - è rimasta in svantaggio per meno di 10 minuti in quest'edizione. Ecco il confronto con gli altri club che hanno partecipato agli ottavi (dati Opta)

