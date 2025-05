Date e orari dell'ultima giornata di Serie A

La Lega ha pubblicato gli orari dell'ultima giornata di campionato, decisiva per la vittoria del campionato, per la qualificazione all'Europa e per la salvezza. Venerdì 23 maggio verrà assegnato lo scudetto, con Napoli e Inter in campo alle 20.45. Sabato in campo Bologna-Genoa e Milan-Monza, tutte le altre sono in programma domenica sera (Venezia-Juve, Empoli-Verona e Lazio-Lecce su Sky)

COSA SUCCEDE SE NAPOLI E INTER FINISCONO A PARI PUNTI?