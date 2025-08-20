Fiorentina in chiusura per Piccoli del Cagliari

La Fiorentina è in chiusura per il cartellino di Roberto Piccoli del Cagliari. Operazione a titolo definitivo per 25 milioni di euro più bonus, con le due parti stanno definendo gli ultimi dettagli. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni

I numeri di Piccoli

Nella stagione 2024/25 Piccoli ha collezionato 37 presenze con la maglia del Cagliari in Serie A, con 10 gol e 3 assist. Numeri importanti, che hanno convinto il club rossoblù a riscattarlo dall'Atalanta per 12 milioni di euro. Ora la Fiorentina ha deciso di puntare su di lui e i due club sono in chiusura per il trasferimento.