Ancora crisi per la Fiorentina, battuta dal Lecce e sempre penultima in classifica con 4 punti, nessuna vittoria e il rischio di essere sorpassata dal Genoa, in campo lunedì contro il Sassuolo. Decide un gol al 23' di Berisha, bravo a rubare palla a Ndour e a sfruttare l'assist di Tete Morente. Nella ripresa miracolo di Falcone su Kean e polemiche per un rigore concesso da Rapuano e poi revocato al Var per fallo su Ranieri. La società è in silenzio stampa e si prende un momento di riflessione

CLASSIFICA - PAGELLE