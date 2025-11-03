Fiorentina, Pioli verso l'addio: le news sul nuovo allenatore
Dopo il ko contro il Lecce, senza vittorie da inizio campionato, la Fiorentina è in ritiro al Viola Park. Stefano Pioli verso l'addio, da capire la formula con cui si arriverà alla risoluzione del contratto. Per la panchina, giovedì in Conference possibile spazio a Galloppa, mentre per il futuro il primo nome in lista è Vanoli: le news in diretta
