Fiorentina, Pioli verso l'addio: le news sul nuovo allenatore

Dopo il ko contro il Lecce, senza vittorie da inizio campionato, la Fiorentina è in ritiro al Viola Park. Stefano Pioli verso l'addio, da capire la formula con cui si arriverà alla risoluzione del contratto. Per la panchina, giovedì in Conference possibile spazio a Galloppa, mentre per il futuro il primo nome in lista è Vanoli: le news in diretta

Tutti al Viola Park: da capire solo le modalità dell'addio a Pioli

Non solo la squadra in ritiro, ma anche staff e dirigenti sono al Viola Park. In queste ore si sta valutando la formula della separazione con Stefano Pioli, verso cui comunque c'è affetto e stima da parte della società

Pioli verso l'addio: le prime news dal Viola Park

Con Vanessa Leonardi le ultime sulla Fiorentina: Pioli verso l'addio, da capire la formula della separazione tra il club e l'allenatore. Al momento nessuna comunicazione ufficiale da parte del club ma oggi sarà il giorno della decisione, anche perché giovedì la squadra sarà impegnata in Conference contro il Mainz

