Serie AGiornata 10 - domenica 2 novembre 2025Giornata 10 - dom 2 nov
Fine
Parma
Bernabé A. 1'
1 - 3
Bologna
Castro S. 17', 68'Miranda J. 90' + 2'
Parma
Bernabé A. 1'
1 - 3 Bologna
Castro S. 17', 68'Miranda J. 90' + 2'
Parma-Bologna 1-3: video, gol e highlights

Il Bologna incassa un gol dopo 17 secondi da Bernabè, ma reagisce e vince in rimonta il derby emiliano contro il Parma, complice anche l'espulsione per doppio giallo di Ordonez al 35'. Protagonista Castro con la sua prima doppietta in Serie A: al 17' finalizza un'ottima azione di Orsolini e Holm a destra, al 68' approfitta di un malinteso tra Keita e Suzuki e segna il vantaggio a porta vuota. Sotto il diluvio del Tardini, Miranda chiude i conti nel recupero con un sinistro violento

