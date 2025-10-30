Offerte Sky
I centrocampisti goleador del campionato: nessuno come Calhanoglu negli ultimi 5 anni

Serie A fotogallery
11 foto

Doppietta alla Fiorentina e quota cinque gol in A: Calhanoglu ha già segnato quanto nell'intero campionato scorso ed è capocannoniere al pari di Orsolini. Più in generale, negli ultimi cinque anni (cioè da quando è all'Inter) è il centrocampista più prolifico del campionato: ecco la top 10. E chi era stato l'ultimo capocannoniere nel suo ruolo? Dati Transfermarkt e Opta

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

    Oggi, giovedì 30 ottobre si conclude la 9^ giornata di campionato. Alle 20.45 su Sky -...

    Chivu: "Serve superare le difficoltà per sognare"

    inter

    L'allenatore dell'Inter commenta il successo netto sulla Fiorentina che consente ai nerazzurri di...

    Brambilla: "La squadra aveva voglia di rivalsa"

    Serie A

    L'allenatore della Next Gen, alla guida della Juventus nel turno infrasettimanale in attesa...