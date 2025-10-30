I centrocampisti goleador del campionato: nessuno come Calhanoglu negli ultimi 5 anni
Doppietta alla Fiorentina e quota cinque gol in A: Calhanoglu ha già segnato quanto nell'intero campionato scorso ed è capocannoniere al pari di Orsolini. Più in generale, negli ultimi cinque anni (cioè da quando è all'Inter) è il centrocampista più prolifico del campionato: ecco la top 10. E chi era stato l'ultimo capocannoniere nel suo ruolo? Dati Transfermarkt e Opta
- 15 gol
- 82 presenze
- Verona e Fiorentina
- 16 gol
- 131 presenze
- Udinese e Atalanta
- 16 gol
- 102 presenze
- Lazio
- 17 gol
- 92 presenze
- Fiorentina
- 20 gol
- 73 presenze
- Lazio
- 22 gol
- 138 presenze
- Sassuolo e Inter
- 24 gol
- 119 presenze
- Roma
- 28 gol
- 146 presenze
- Atalanta
- 29 gol
- 133 presenze
- Atalanta e Juventus
- 33 gol
- 135 presenze
- Inter
- Prima di Hakan Çalhanoglu l'ultimo centrocampista che si trovava al primo posto (inclusi i pari merito) nella classifica marcatori alla fine della 9ª giornata in una stagione di Serie A era Andreas Möller nel 1993/94 con la Juventus (6 reti in quel caso, al pari di Maurizio Ganz e Dely Valdés) - Opta.