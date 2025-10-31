Le squadre in Europa senza vittorie in campionato: 4 sono italiane
Ci sono sei squadre nei top 5 campionati d'Europa che ancora non sono riuscite a vincere in campionato. Il caso più noto è quello della Fiorentina ma ci sono anche altre 3 italiane in questa cerchia ristretta. Presenti anche una squadra della Premier League e una della Bundesliga: di seguito le 6 squadre ancora a secco di vittorie.
- Partite giocate: 9
- Vittorie: 0
- Pareggi: 5
- Sconfitte: 4
- Posizione in classifica: 17°
- Partite giocate: 9
- Vittorie: 0
- Pareggi: 5
- Sconfitte: 4
- Posizione in classifica: 18°
- Partite giocate: 9
- Vittorie: 0
- Pareggi: 4
- Sconfitte: 5
- Posizione in classifica: 19°
- Partite giocate: 9
- Vittorie: 0
- Pareggi: 3
- Sconfitte: 6
- Posizione in classifica: 20°
- Partite giocate: 8
- Vittorie: 0
- Pareggi: 3
- Sconfitte: 5
- Posizione in classifica: 18° (su 18)
- Partite giocate: 9
- Vittorie: 0
- Pareggi: 2
- Sconfitte: 7