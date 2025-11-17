- Vuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata
Lazio-Lecce, formazioni ufficiali e risultato LIVE
Privo di Castellanos, Sarri ripropone il tridente con Dia affiancato da Isaksen e Zaccagni. In difesa torna disponibile Nuno Tavares che parte però dalla panchina: dentro Marusic e Pellegrini. Di Francesco rilancia in attacco Camarda (preferito a Stulic) e Sottil, che vince il ballottaggio con Banda. Spazio anche a Berisha sulla trequarti. Diretta alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Berisha, Sottil; Camarda. All. Di Francesco
Le scelte di Sarri
Undici quasi in totale continuità con la formazione iniziale battuta dall'Inter prima della sosta. Non è ancora disponibile Castellanos, ecco perché il tridente vede ancora Dia affiancato da Isaksen e Zaccagni. Non si cambia nemmeno a centrocampo ma solo in difesa, dove Nuno Tavares torna arruolabile ma parte dalla panchina: sulle fasce giocano Marusic e Pellegrini (preferito a Lazzari)
Le scelte di Di Francesco
Novità in attacco tra i giallorossi rispetto all'ultimo 0-0 col Verona: il centravanti è Camarda e non Stulic, ritorno fra i trequartisti anche per Sottil (preferito a Banda) insieme a Berisha e Tete Morente. Conferme invece in difesa con la coppia Gaspar-Tiago Gabriel
Punti importanti in palio all'Olimpico, dove la Lazio punta a ripartire dopo la sconfitta con l'Inter. Chance da non perdere per la squadra di Sarri, che affronta il Lecce in ritardo di 5 punti ma in serie utile da due turni. Non è tutto: i giallorossi di Di Francesco hanno vinto due volte (contro Parma e Fiorentina) sempre in trasferta in questo campionato
Cataldi a Sky: "Vorrei riportare la Lazio in Europa"
Il centrocampista biancoceleste ha parlato in esclusiva a Sky Sport
Di Francesco: "Servirà una grande partita difensiva"
L'allenatore del Lecce ha parlato nella conferenza della vigilia
Il Lecce ha vinto 10 delle 36 sfide contro la Lazio in Serie A (7 pareggi, 19 sconfitte), solo contro Fiorentina e Udinese (entrambe 11) ha ottenuto più successi nel massimo campionato
Negli ultimi sette confronti tra Lazio e Lecce in Serie A, i giallorossi hanno ottenuto il doppio dei successi dei biancocelesti (quattro contro due), un pareggio completa il parziale - incluso il successo del Lecce nella sfida più recente (1-0 all'Olimpico all'ultima giornata lo scorso 25 maggio)
La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle 18 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (11 vittorie, 5 pareggi), anche se una delle due sconfitte è arrivata in quella più recente (0-1 lo scorso 25 maggio con gol di Lassana Coulibaly). I giallorossi non hanno infatti mai vinto due trasferte di fila contro i biancocelesti nel massimo campionato
La Lazio ha vinto le ultime due partite all'Olimpico senza subire gol in campionato (contro Juventus e Cagliari), tanti successi quanti nelle precedenti 15 gare interne in Serie A (2 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte). I biancocelesti potrebbero mantenere la porta inviolata in tre match casalinghi di fila nel torneo per la prima volta dall'ottobre-dicembre 2023, mentre l'ultima volta che hanno ottenuto almeno tre successi interni di fila con annesso clean sheet nel massimo campionato risale al periodo tra settembre e ottobre 2015 (quattro in quel caso con Stefano Pioli allenatore)
Nelle 11 partite della Lazio in questo campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno segnato, nel 3-3 in Lazio-Torino dello scorso 4 ottobre - i biancocelesti hanno registrato sei clean sheet ma sono anche rimasti a secco di gol in sei occasioni
7 dei 10 punti guadagnati dal Lecce in questo campionato sono arrivati in trasferta, il 70%; solo la Fiorentina (80% - 4/5) ha ottenuto più punti in percentuale fuori casa fin qui nella Serie A 2025/26. In più, dopo il successo al Franchi contro la Viola, i salentini potrebbero vincere due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023 (contro Cremonese e Atalanta in quel caso, con Marco Baroni allenatore)
Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato (1-0 contro la Fiorentina e 0-0 col Verona); i salentini potrebbero registrare tre clean sheet di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2004, con Delio Rossi allenatore in quel caso
Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Lazio in questo campionato: sei, al pari della Roma. Dall'altra parte, tra le formazioni attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A, nessuna ha mantenuto la porta inviolata più volte del Lecce (cinque, al pari del Torino); solo una volta i salentini hanno registrato più clean sheet dopo 11 match stagionali di Serie A (sei nel 1990/91)
Mattia Zaccagni è il giocatore che con i falli subiti ha fatto ricevere più cartellini agli avversari in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (nove, tutte ammonizioni - tre delle quali nel match più recente contro l'Inter). In più, solo Aleix Febas dell'Elche (43) ha subito più falli del fantasista della Lazio (41) in questi tornei. GUARDA LE STATISTICHE DI ZACCAGNI