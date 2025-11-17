Il direttore sportivo del Lecce nel pre-partita: "Non abbiamo parlato della partita vinta l'anno scorso. Il nostro progetto? Seguiamo questo modello con Corvino, lavoriamo sulle potenzialità di ragazzi che emergono nel tempo. Proseguiamo su questa linea sapendo che la Serie A è difficile, ma col lavoro siamo in grado di sorprendere. Camarda sta abbastanza bene, quando è tornato dall'Under 21 ha fatto differenziato. Ora anche il Lecce ha bisogno dei suoi gol"