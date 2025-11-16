Lazio, Rovella si opera: il rientro solo a gennaio

Brutte notizie in casa Lazio per Nicolò Rovella. La terapia conservativa per guarire dalla pubalgia non ha dato gli effetti sperati. In questi giorni il centrocampista ha aumentato i carichi di lavoro per provare a rientrare dopo la sosta ma il riacutizzarsi dei dolori ha portato alla decisione di procedere con l'intervento chirurgico. Il rientro in campo è previsto non prima di gennaio

La tormentata stagione di Nicolò Rovella conosce un altro capitolo. La terapia conservativa a cui si era sottoposto dopo il ko nel derby del 21 Settembre per provare a risolvere i problemi di pubalgia che da inizio stagione condizionano il centrocampista non ha dato l’esito sperato. In settimana a Formello aveva provato a incrementare i carichi di lavoro. Allenamenti più intensi per provare a tornare a disposizione dopo la sosta che invece hanno riacutizzato i fastidi. In attesa di comunicazioni ufficiali del club appare a questo punto inevitabile l’operazione. Tempi di recupero di circa 40-45 giorni. Rovella dovrebbe tornare a disposizione a Gennaio. Ora la Lazio valuterà anche se utilizzare il possibile secondo cambio nella lista dei 25 per la serie A. Potrebbe reinserire Dele-Bashiru (che era stato tagliato sempre dopo il derby del 21 Settembre per inserire Basic) proprio al posto del centrocampista azzurro . Almeno fino a Gennaio quando le liste saranno aperte.