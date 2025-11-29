Offerte Black Friday
Genoa-Verona 2-1, le pagelle del match di Serie A

Serie A
Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni

Il Genoa sfata il tabù Marassi, rimontando il Verona: al 'Ferraris' finisce 2-1, con Colombo e Thorsby (il migliore in campo) che ribaltano l'iniziale vantaggio di Belghali. Di seguito i voti a cura di Alessandro Sugoni

GENOA-VERONA, LA CRONACA DEL MATCH

Pagelle
Genoa
Nicola Leali
voto 6.5
Nicola Leali
Genoa
Alessandro Marcandalli
voto 5
Alessandro Marcandalli
Genoa
Leo Østigård
voto 5.5
Leo Østigård
Genoa
Johan Vásquez
voto 6
Johan Vásquez
Genoa
Mikael Ellertsson
voto 6.5
Mikael Ellertsson
Genoa
Ruslan Malinovskyi
voto 6
Ruslan Malinovskyi
Genoa
Morten Frendrup
voto 6
Morten Frendrup
mvp
Genoa
Morten Thorsby
voto 7
Morten Thorsby
Genoa
Aarón Martín
voto 6.5
Aarón Martín
Genoa
Lorenzo Colombo
voto 7
Lorenzo Colombo
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
voto 6.5
Vítor Manuel Vitinha
I subentrati
6
6
S.V.
S.V.
All. De Rossi 6.5
Verona
Lorenzo Montipò
voto 6
Lorenzo Montipò
Verona
Unai Núñez
voto 6.5
Unai Núñez
Verona
Victor Nelsson
voto 6
Victor Nelsson
Verona
Nicolás Valentini
voto 5
Nicolás Valentini
Verona
Rafik Belghali
voto 6.5
Rafik Belghali
Verona
Cheikh Niasse
voto 5.5
Cheikh Niasse
Verona
Roberto Gagliardini
voto 5.5
Roberto Gagliardini
Verona
Antoine Bernede
voto 5.5
Antoine Bernede
Verona
Domagoj Bradaric
voto 6
Domagoj Bradaric
Verona
Giovane Giovane
voto 5.5
Giovane Giovane
Verona
Daniel Mosquera
voto 6.5
Daniel Mosquera
I subentrati
S.V.
5.5
S.V.
6
6
All. Zanetti 6

