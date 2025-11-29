Il Genoa sfata il tabù Marassi, rimontando il Verona: al 'Ferraris' finisce 2-1, con Colombo e Thorsby (il migliore in campo) che ribaltano l'iniziale vantaggio di Belghali. Di seguito i voti a cura di Alessandro Sugoni
Pagelle
