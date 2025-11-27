Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica nella Serie A 2025/26 (16 in 6 match, 2.7 di media); i rossoneri invece occupano il 12° posto nelle sfide contro formazioni che attualmente sono nella seconda metà della classifica (9 puni in 6 gare, 1.5 di media). Viceversa, la Lazio è 12^ per media punti contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni (3 punti in 5 partite, 0.6) ma è 4ª nei confronti contro quelle nella seconda metà della classifica (15 punti in 7 match, 2.1 - al pari del Bologna).