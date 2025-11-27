Milan-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il derby vinto contro l'Inter, altra sfida verità per il Milan che a San Siro affronta la Lazio. Senza Pulisic, Allegri sceglie Nkunku come partner di Leao, c'è Rabiot, confermato Bartesaghi a sinistra. Dia vince il ballottaggio con Castellanos. Sarri a centrocampo con Vecino e Basic. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
La Lazio è la squadra che ha registrato più clean sheet in questa Serie A: sette – record condiviso nei Big-5 campionati europei con Arsenal, PSG e Lione. I biancocelesti potrebbero tenere la porta inviolata in otto delle prime 13 gare stagionali di Serie A solo per la quarta volta nel massimo campionato, dopo il 2022/23, il 2001/02 e il 1973/74
Il Milan ha segnato in 28 delle ultime 29 partite al Meazza contro la Lazio in campionato (50 reti rossonere nel periodo, 1.7 di media a match), restando a secco di reti nel periodo soltanto il 1° febbraio 2011 (0-0).
Grande equilibrio nelle ultime otto partite disputate nel girone d’andata tra Milan e Lazio: tre successi per parte e due pareggi (incluso il 2-2 in quello più recente del 31 agosto 2024 all’Olimpico).
Juventus-Cagliari 2-1, gol e highlights
La Juventus torna alla vittoria anche in campionato, dopo due pareggi consecutivi, ribaltando il Cagliari grazie a una doppietta di Yildiz. Rossoblù avanti allo Stadium grazie a Esposito, servito da uno scatenato Palestra; il pari dei bianconeri arriva un minuto dopo, poi ci prova Vlahovic ma calciando si fa male e deve chiedere il cambio (infortunio muscolare all’adduttore sinistro). Nel recupero prima dell’intervallo ancora Yildiz, che fa 2-1
La Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide (60) in Serie A; dall’altra parte, solo contro la Roma, i biancocelesti hanno registrato più pareggi (62) rispetto a quelli ottenuti contro i rossoneri (60, al pari del Torino) nel massimo campionato
Lazio, le scelte di formazione
Sarri scioglie il ballottaggio in attacco: gioca Dia e non Castellanos. A centrocampo Vecino e Basic. Nel tridente Isaksen e Zaccagni
Milan, le scelte di formazione
Allegri senza Pulisic manda in campo Nkunku accanto a Leao. C'è l'ormai recuperato Rabiot a centrocampo, Bartesaghi confermato sulla sinistra
165^ sfida tra Milan e Lazio in Serie A: i rossoneri hanno ottenuto esattamente 40 successi più dei biancocelesti in questi confronti (72 vs 32); completano 60 pareggi.
La Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide in Serie A: 60 su 164, completano 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. Tuttavia, solo uno degli ultimi 13 confronti tra le due formazioni in campionato è terminato in pareggio (2-2 nel match d'andata dello scorso torneo).
Lazio vittoriosa nell'ultimo match contro il Milan in campionato
La Lazio ha vinto l'ultima sfida contro il Milan in campionato (2-1 al Meazza lo scorso 2 marzo) e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e ottobre 2012.
Lazio a caccia del secondo successo di fila a San Siro contro il Milan
Dopo il successo fuori casa nel confronto più recente contro il Milan in campionato (2-1 il 2 marzo 2025, con gol di Zaccagni e Pedro per i biancocelesti), la Lazio potrebbe vincere due trasferte di fila contro i rossoneri per la prima volta in Serie A.
Milan squadra che ha guadagnato più punti contro squadre tra le prime 10
Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica nella Serie A 2025/26 (16 in 6 match, 2.7 di media); i rossoneri invece occupano il 12° posto nelle sfide contro formazioni che attualmente sono nella seconda metà della classifica (9 puni in 6 gare, 1.5 di media). Viceversa, la Lazio è 12^ per media punti contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni (3 punti in 5 partite, 0.6) ma è 4ª nei confronti contro quelle nella seconda metà della classifica (15 punti in 7 match, 2.1 - al pari del Bologna).
Milan, 6 clean sheet dopo le prime 12 di A dal 2008-09
Il Milan ha registrato almeno sei clean sheet dopo 12 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2008/09 (sei anche in quel caso); i rossoneri non mantengono la porta inviolata in sette delle prime 13 gare di un campionato dal 2006/07.
Lazio a caccia del secondo successo di fila da febbraio
Dopo il successo contro il Lecce nel match più recente, la Lazio potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (contro Cagliari e Monza in quel caso).
Lazio in gol solo in una delle ultime sei trasferte di campionato
La Lazio ha segnato solo in una delle ultime sei trasferte di campionato (tre reti contro il Genoa lo scorso 29 settembre), restando a secco di gol in tutte le tre più recenti (contro Atalanta, Pisa e Inter); i biancocelesti potrebbero rimanere senza gol all'attivo in quattro match fuori casa consecutivi in Serie A per la prima volta dall'ottobre-dicembre 2012, con Vladimir Petkovic allenatore in quel caso
Solo l'Inter ha segnato più gol di Milan e Lazio nei primi 15'
Solo l'Inter (cinque) ha realizzato più gol di Milan e Lazio (entrambi quattro) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; in particolare, i biancocelesti sono primi in percentuale per reti segnate nel primo quarto d'ora (27%, 4/15).
Nessun giocatore ha preso parte a più gol di Pulisic nel 2025
Nessun giocatore ha preso parte a più gol di Christian Pulisic nel 2025 (11 gol+7 assist) in Serie A: 18, al pari di Riccardo Orsolini e Mateo Retegui. Lo statunitense ha anche eguagliato il suo record di reti in un singolo anno solare in carriera nei Big-5 campionati europei (11 nel 2025, esattamente come nel 2024).
I numeri di Maignan e Provedel
Sfida tra due dei tre portieri che hanno evitato di subire più gol in questo campionato: in base infatti alla qualità dei tiri affrontati, calcolata con gli Expected Goals subiti in porta, Ivan Provedel avrebbe dovuto subire 15.2 gol mentre ne ha concessi nove (differenza di 6.2); Mike Maignan è terzo in questa graduatoria, anche lui ha concesso nove reti ma con un xG subiti in porta di 13.2 (differenza di 4.2) - tra loro troviamo Mile Svilar (4.6).