31' - David per Vlahovic, che esce dal campo molto dolorante, quasi disperato. Alla prossima, per la Juve, c'è il Napoli
Juventus-Cagliari, il risultato in diretta LIVE
I bianconeri di Spalletti ospitano il Cagliari allo Stadium. Avvio lento, poi al 26' il Cagliari passa con Esposito, ben servito da Palestra. Immediato il pari di Yildiz, un minuto dopo, poi Vlahovic ci prova con il sinistro e si fa male: sostituito. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
37' - McKennie si inserisce da dietro, arrivando in corsa su una sponda aerea: tiro dal limite che finisce alto
"Mi sono fatto molto male", le prime parole di Vlahovic, con gli occhi lucidi, a Spalletti che gli chiedeva cosa si fosse fatto. L'impressione è che si possa trattare di un infortunio abbastanza serio e che anche l'attaccante stesso se ne sia reso subito conto
Infortunio per Vlahovic
29' - Vlahovic tenta un diagonale col sinistro (parato) e subito fa una smorfia di dolore. Lacrime e maglia sul volto, sarà sostituito
Pareggio immediato della Juve, 1-1
27' - La Juve pareggia subito, approfittando di una disattenzione del Cagliari: Thuram vince un contrasto e arriva Yildiz con l'esterno destro a mettere in rete da centroarea
Cagliari in vantaggio, a segno Esposito
26' - Esposito la mette dentro su assist di Palestra, inarrestabile a destra! Palestra affonda a destra vincendo il duello con Kostic e resistendo anche a una trattenuta: arriva alla linea di fondocampo e poi dà uno sguardo al centro, mettendo il pallone comodo per Esposito che arrivava a rimorchio
Koopmeiners chiude su Palestra
23' - Ripartenza del Cagliari con Palestra che si invola a destra, accentrandosi poi per cercare il tiro di sinistro dal limite: Koopmeiners decisivo glielo sporca in angolo
20' - Poco coinvolto fin qui Yildiz, appena 12 tocchi di palla per lui
17' - Grande possesso palla della Juventus (il 74.6% nei primi 15 minuti di partita) ma per ora il match ancora non decolla
Conceiçao murato
7' - Errore di Adopo, Conceiçao gli ruba palla sulla trequarti e si avvicina al limite dell'area, cercando un tiro di sinistro che gli viene murato
Confermato lo schieramento del Cagliari con Deiola centrale della difesa a 3 (o a 5 quando gli esterni si abbassano)
Palestra chiede un rigore
1' - Che rischio per la Juventus! Dopo nemmeno 30 secondi Palestra prova a entrare in area da destra, Kostic lo chiude e poi prova a proteggere il pallone, con il giocatore del Cagliari che dopo un contatto va giù e reclama il rigore. In precedenza però c'era stata una tirata di maglia da parte di Palestra all'avversario per cercare di prendergli il pallone, e in ogni caso il contatto era avvenuto appena fuori dall'area (motivo per cui non sarebbe potuto intervenire il Var)
Squadre in campo!
- JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
- CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
- Arbitro: Crezzini
Ci siamo, tutto pronto allo Stadium per l'ingresso in campo delle squadre
I giocatori della Juve ci passeranno per entrare in campo
La società bianconera ha annunciato il restyling della "Galleria dei Capitani", un percorso visivo e narrativo dedicato ai giocatori che hanno fatto la storia del club. I tifosi avranno la possibilità di visitare la galleria, che sarà attraversata anche dai calciatori dell'attuale Juventus prima di entrare in campo allo Stadium
Spalletti: "Le vittorie danno serenità"
Così invece Luciano Spalletti: "La vittoria in Norvegia ci ha dato serenità, si lavora con più allegria quando siamo sostenuti dai risultati. Ho scelto di venire alla Juve non perché avessi bisogno di un contratto ma per fare risultati. La conferma di Perin? Di Gregorio ha un equilibrio da top player e top persona, ha avuto una piccola gastroenterite e di Mattia ci fidiamo ciecamente. Alla prossima rientrerà Di Gregorio"
Pisacane: "Liteta? Diciamo che i giovani devono giocare... "
Fabio Pisacane ha parlato così prima della partita: "Partita 'da bollino rosso', per fare risultato bisogna andare oltre. La vittoria nella giornata passata è sfumata per poco: anima e spirito sono le prime caratteristiche che una squadra come la nostra deve avere, assieme alla lucidità. Liteta? Diciamo sempre che va dato spazio ai giovani: non gioca mica uno di 15 anni ma di 19... "
La situazione in classifica
Dopo le vittorie di Udinese e Genoa, che superano rispettivamente Parma e Verona, ecco come cambia la classifica. La 13^giornata si era aperta venerdì col successo del Como contro il Sassuolo.
Le scelte di Pisacane
Pisacane punta su Esposito-Borrelli in attacco. Senza Mina in difesa, arretra Deiola, con Luperto e Zappa; sugli esterni Palestra e Obert. A centrocampo il giovane (classe 2006) Liteta, alla secondo presenza
- CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
Le scelte di Spalletti
Vlahovic ha recuperato dal fastidio al flessore e parte dal 1'. Ritrova una maglia da titolare - dopo essere partito dalla panchina in Champions - anche Yildiz,che affianca Conceiçao sulla trequarti. In difesa Gatti è recuperato, ma Spalletti conferma il terzetto composto da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. McKennie gioca a destra, a sinistra c'è Kostic: fuori Cambiaso. Tra i pali confermato Perin
- JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
La Juventus è rimasta imbattuta in 26 delle ultime 27 partite contro il Cagliari in Serie A (21 vittorie, 5 pareggi), l'unico successo dei sardi nel periodo è arrivato il 29 luglio 2020 (2-0 all'Unipol Domus). Bianconeri e rossoblù hanno però pareggiato due degli ultimi tre confronti in campionato, tanti quanti nelle precedenti 20 sfide nel massimo campionato.
Dopo l'1-1 della sfida più recente all'Allianz Stadium il 6 ottobre 2024, Juventus e Cagliari potrebbero pareggiare due match di fila in casa dei bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio 2012 e maggio 2013.
Dall’inizio della scorsa stagione, la Juventus è la squadra che ha pareggiato più partite nei cinque principali campionati europei: 21 su 50 match (il 42%).
La Juventus ha conquistato 20 punti in questo campionato (5 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte): nel XXI secolo solamente due volte i bianconeri ne hanno raccolti meno dopo 12 partite stagionali di Serie A (18 sia nel 2015/16 che nel 2021/22). In più, i bianconeri hanno realizzato al massimo 15 gol dopo 12 match in un singolo massimo campionato per la prima volta dal 1999/2000 (15 anche in quel caso).
Luciano Spalletti ha pareggiato le ultime due partite di campionato, l'ultima volta che ha registrato tre pareggi di fila in Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2019 alla guida dell'Inter.
Dopo i pareggi contro Como e Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare almeno tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2021 (quattro in quel caso con Walter Mazzarri allenatore).
Solo Milan e Inter (entrambi cinque) hanno segnato più reti da fuori area della Juventus (quattro, al pari di Bologna e Lecce) in questa Serie A; i bianconeri hanno però subito quattro gol dalla distanza (come Fiorentina e Parma), soltanto il Pisa (cinque) ne ha concessi di più in questo modo. I bianconeri sono infatti una delle sole tre formazioni nei Big-5 campionati europei 2025/26 con almeno quattro gol sia segnati che subiti da fuori area, insieme a Brighton e Siviglia.
Il Cagliari è l'avversario contro cui Dusan Vlahovic ha segnato più gol in Serie A: otto in 11 sfide, inclusa la sua prima marcatura multipla nel torneo, doppietta il 10 novembre 2019 con la maglia della Fiorentina. Il serbo ha trovato la rete in tutte le ultime tre sfide contro i sardi in campionato e solo contro Bologna (tra il 2021 e il 2022) e Sampdoria (tra il 2020 e il 2021) ha segnato in quattro confronti di fila in Serie A.
Dopo le reti contro Cremonese e Fiorentina, Filip Kostic potrebbe segnare in tre presenze consecutive per la prima volta in carriera nei maggiori 10 campionati europei. In generale, tutti i cinque gol dell'esterno serbo in Serie A sono stati realizzati nel 1° tempo su azione.
Quattro degli ultimi sei gol di Gennaro Borrelli tra Serie A e Serie B sono stati segnati di testa, inclusa la doppietta contro il Genoa nel match più recente. Nell'anno solare 2025, solo Joel Pohjanpalo e Federico Bonini (entrambi cinque) hanno realizzato più reti di testa di Borrelli (quattro) tra Serie A e Serie B