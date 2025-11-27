Così invece Luciano Spalletti: "La vittoria in Norvegia ci ha dato serenità, si lavora con più allegria quando siamo sostenuti dai risultati. Ho scelto di venire alla Juve non perché avessi bisogno di un contratto ma per fare risultati. La conferma di Perin? Di Gregorio ha un equilibrio da top player e top persona, ha avuto una piccola gastroenterite e di Mattia ci fidiamo ciecamente. Alla prossima rientrerà Di Gregorio"