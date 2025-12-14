Offerte Sky
Milan, Tare: "Maignan? A lui piace il Milan e a noi piacerebbe che rinnovasse"

milan

Le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, sul rinnovo di Maignan: "A lui piace stare al Milan e al Milan piacerebbe che rinnovasse". Su Gimenez, invece: "In questo momento è infortunato, ma per noi è un calciatore importante"

MILAN-SASSUOLO LIVE

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato a Dazn prima dell'inizio di Milan-Sassuolo: "Siamo partiti con un gruppo fantastico. Ogni giorno ci rendiamo conto che è uno dei migliori gruppi che abbiamo mai avuto". Sul rinnovo di Maignan: "È un ragazzo straordinario e un vero uomo squadra. A lui piace stare al Milan e al Milan piacerebbe che rinnovasse".

"Gimenez è un calciatore importante"

In vista del mercato di gennaio e di un possibile innesto in attacco: "È sempre difficile trovare giocatori che possono migliorare la squadra – continua Tare –. Noi staremo attenti e se ci sarà la possibilità di migliorare lo faremo". Infine, sul futuro di Gimenez: "In questo momento è infortunato, ma per noi è un calciatore importante".

Tare: "A Maignan piace restare al Milan, a noi..."

milan

Le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, sul rinnovo di Maignan: "A lui piace stare...

