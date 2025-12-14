Le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, sul rinnovo di Maignan: "A lui piace stare al Milan e al Milan piacerebbe che rinnovasse". Su Gimenez, invece: "In questo momento è infortunato, ma per noi è un calciatore importante"

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato a Dazn prima dell'inizio di Milan-Sassuolo: "Siamo partiti con un gruppo fantastico. Ogni giorno ci rendiamo conto che è uno dei migliori gruppi che abbiamo mai avuto". Sul rinnovo di Maignan: "È un ragazzo straordinario e un vero uomo squadra. A lui piace stare al Milan e al Milan piacerebbe che rinnovasse".