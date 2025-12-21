Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sassuolo-Torino 0-1, le pagelle della partita di Serie A

Serie A

Il Torino batte 1-0 il Sassuolo grazie al gol di Vlasic su calcio di rigore nel secondo tempo, ma l'Mvp è Maripan. Nel Sassuolo, invece, deludono Cheddira e Laurienté. Le pagelle di Daniele Barone

GLI HIGHLIGHTS DI SASSUOLO-TORINO - CLASSIFICA

Pagelle
Sassuolo
Arijanet Muric
voto 6.5
Arijanet Muric
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
voto 6
Sebastian Walukiewicz
pubblicità
Sassuolo
Jay Idzes
voto 6
Jay Idzes
Sassuolo
Tarik Muharemovic
voto 6
Tarik Muharemovic
pubblicità
Sassuolo
Josh Doig
voto 5.5
Josh Doig
Sassuolo
Aster Vranckx
voto 5.5
Aster Vranckx
Sassuolo
Nemanja Matic
voto 6
Nemanja Matic
Sassuolo
Ismaël Koné
voto 6
Ismaël Koné
pubblicità
Sassuolo
Cristian Volpato
voto 5.5
Cristian Volpato
Sassuolo
Walid Cheddira
voto 5
Walid Cheddira
pubblicità
Sassuolo
Armand Laurienté
voto 5.5
Armand Laurienté
I subentrati
S.V.
S.V.
5.5
5.5
S.V.
All. Grosso 5.5
Torino
Alberto Paleari
voto 6.5
Alberto Paleari
Torino
Adrien Tameze
voto 7
Adrien Tameze
pubblicità
mvp
Torino
Guillermo Maripán
voto 7.5
Guillermo Maripán
Torino
Ardian Ismajli
voto 6.5
Ardian Ismajli
pubblicità
Torino
Marcus Pedersen
voto 6
Marcus Pedersen
Torino
Nikola Vlasic
voto 7
Nikola Vlasic
Torino
Gvidas Gineitis
voto 6
Gvidas Gineitis
Torino
Kristjan Asllani
voto 6.5
Kristjan Asllani
pubblicità
Torino
Valentino Lazaro
voto 6.5
Valentino Lazaro
Torino
Ché Adams
voto 6.5
Ché Adams
pubblicità
Torino
Duván Zapata
voto 6.5
Duván Zapata
I subentrati
S.V.
S.V.
S.V.
7
6
All. Baroni 6.5

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Genoa-Atalanta

guida tv

La partita tra Genoa e Atalanta della 16^ giornata di Serie A si gioca domenica 21 dicembre alle...

Rugani out 6 settimane, McKennie e Conceiçao...

juventus

Per Rugani lesione al polpaccio che lo terrà fuori almeno 6 settimane.  Problemi anche per...

Conte: "Ci si ricorda solo di chi vince le finali"

supercoppa

L'allenatore del Napoli in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa contro il...

Dove vedere Fiorentina-Udinese

guida tv

La partita Fiorentina-Udinese della 16^ giornata di Serie A, si gioca domenica 21 dicembre alle...

Italiano: "Sarà una partita storica per Bologna"

supercoppa

L'allenatore rossoblù ha introdotto la finale di Supercoppa a Riad in programma lunedì alle 20:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE