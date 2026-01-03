Calciomercato: Raspadori tra Atletico, Roma, Lazio e Napoli. Gli scenarigli scenari
Ci sono diverse piste sul futuro di Giacomo Raspadori. La Roma ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma sarà il giocatore a decidere e al momento l'intenzione sarebbe quella di non lasciare la Spagna. Sull'attaccante anche la Lazio e il napoli: gli scenari e la questione dei tempi
Tra la permanenza all'Atletico e il ritorno in Italia. Ci sono diversi scenari per il futuro di Giacomo Raspadori. Ma andiamo per gradi. In primis c'è la Roma che ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto per il giocatore. Sarà lui a decidere. Se non darà l’ok, rimarrà in Spagna e, al momento, questa sarebbe proprio l’intenzione di Raspadori, che non vorrebbe andare via per non lasciare Madrid dopo appena 6 mesi. Deve essere proprio Simeone a comunicargli la decisione, e si tratta di uno scenario comunque improbabile.
Dal Napoli alla Lazio
Ma non c'è solo la Roma su di lui. Il Napoli, con cui ha vinto due Scudetti, sta pensando a riportarlo in Italia proprio per la sua capacità di adattarsi e giocare in più ruoli, sia esterno, che trequartista e infine punta. Gli azzurri, dunque, rimangono seriamente in corsa anche se sullo sfondo, considerando il problema del saldo zero. E poi c'è la Lazio, pronta a mettere sul tavolo della trattativa 20/23 milioni: anche questa è una pista da non sottovalutare anche dopo l’uscita di Castellanos.
Il tema dei tempi
C'è poi anche la questione dei tempi: domenica 4 gennaio l'Atletico sarà impegnato in Liga contro la Real Sociedad. Poi la partenza per l'Arabia per giocare la Supercoppa di Spagna. Quindi o un'eventuale operazione si chiude subito (scenario al momento improbabile) oppure se ne dovrà riparlare tra almeno dieci giorni.