Ci sono diverse piste sul futuro di Giacomo Raspadori. La Roma ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma sarà il giocatore a decidere e al momento l'intenzione sarebbe quella di non lasciare la Spagna. Sull'attaccante anche la Lazio e il napoli: gli scenari e la questione dei tempi

